Chelsea kalecisi Edouard Mendy'nin geri dönüş öyküsü

06 Mayıs 2021 Perşembe, 10:58

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin 2020-21 sezonunda Fransa'nın Rennes kulübünden transfer ettiği kaleci Edouard Mendy, The Guardian'ın haberine göre neredeyse futbolu bırakacaktı.

2020-21 sezonunda Chelsea'ye 24 milyon sterlin karşılığında katılan ancak 2014'te herhangi bir kulüpte görev alamayan Mendy, kariyeri konusunda taşıdığı kaygılardan ötürü futbolu bırakma noktasına kadar gelmişti.

Fransa 3. Lig takımlarından AS Cherbourg'da yedek kaleciyken, kulüp onu serbest bıraktı. 22 yaşında genç ve işsiz bir kaleci olarak futbolu bırakmayı düşünen Mendy, Fransa'da işsizlik parası almaya başladı.

MARSİLYA İLE BERABER KARİYERİ CANLANDI

Le Havre takımında bir sene eğitim aldıktan sonra, şansını bir kez de Marsilya'da denemeye karar veren Mendy, böylece kariyerini canlandırma şansı elde etti. Marsilya B takımında kendini göstermeyi başaran ve bedelsiz olarak Fransa Lig 1 takımlarından Stade Reims'e transfer olan Mendy, o sene yedek kaleci olarak sadece sekiz maçta oynamasına rağmen, 2016-17 sezonunda kaleyi Johann Carrasso'dan alarak Reims'in değişmez kalecisi haline geldi.

Mendy yılmadan çalışmalarına devam ederken, ilk kez bonservis bedeliyle 2019-20 sezonunda Rennes takımına transferi gerçekleşti. O sene Rennes'e büyük katkı veren Mendy, 2020'de Chelsea tarafından keşfedildi ve 24 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilerek, dünyanın en pahalı kalecisi Kepa'nın elinden formayı aldı.

Şimdi 29 yaşındaki file bekçisi, Senegal milli takımının ve Chelsea'nin değişmez kalecisi olarak küllerinden yeniden doğdu. The Guardian'a yaptığı açıklamalarda, o zamanlarda yaşadığı sıkıntıların, onun başarısını getiren en önemli etken olduğunu da özellikle vurguladı.

"EĞER BİRİ BANA BURALARA GELECEĞİMİ SÖYLESEYDİ, ONLARA SADECE BAKAR VE GEÇERDİM"

The Guardian'a verdiği demeçte, "Eğer biri bana altı yıl önce, bir kulübüm yokken buralara geleceğimi söyleseydi, onlara sadece bakar geçer ve dinlemeye zahmet bile etmezdim" diyen Senegalli eldiven, futbola devam edip etmeme konusunda o zamanlar şüpheleri olduğunu, ama bu yaşadıkları sayesinde ve ailesinin de desteğiyle buralara geldiğini vurguladı.

Bugünlere gelmesinde çok çalışmasının önemini özellikle belirten Mendy, zor zamanlarında işsizlik desteği alarak tamamen kendini futbola adamaya çalıştığını, eşiyle ve bebeğiyle beraber bu süreci atlatabilmek adına başka işler de aradığını söyledi.

Şimdi Chelsea'nin 1 numarası haline gelen Mendy, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı beş kurtarış yaparak belki de takımını finale taşıyan en önemli isimlerden birisi oldu.