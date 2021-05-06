Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki sezon farklı takımlarla finale giden ilk teknik adam olarak rekor kırdı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 09:32
Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
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Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde farklı takımlarla üst üste iki sezon final gören ilk teknik adam olarak tarihe geçti.

Dün (5 Mayıs) oynanan UEFA Şampiyonlar ligi yarı final maçında Real Madrid'i 2-0'lık bir skorla eleyen ve adını finale yazdıran Chelsea'nin patronu Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki sezon farklı takımlarla final maçı görmüş olacak.

Alman teknik adam, 2019-20 sezonunda da Fransız ekip Paris Saint-Germain ile finale kadar yükselmiş, ancak Bayern Münih'e 1-0 kaybetmişti. 



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