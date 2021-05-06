Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki sezon farklı takımlarla finale giden ilk teknik adam olarak rekor kırdı.
Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde farklı takımlarla üst üste iki sezon final gören ilk teknik adam olarak tarihe geçti.
Dün (5 Mayıs) oynanan UEFA Şampiyonlar ligi yarı final maçında Real Madrid'i 2-0'lık bir skorla eleyen ve adını finale yazdıran Chelsea'nin patronu Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki sezon farklı takımlarla final maçı görmüş olacak.
Alman teknik adam, 2019-20 sezonunda da Fransız ekip Paris Saint-Germain ile finale kadar yükselmiş, ancak Bayern Münih'e 1-0 kaybetmişti.
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