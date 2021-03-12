Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar: Niye yaptınız?
AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, gazetecilere yönelik son dönemde gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP'yi işaret eden Türkeş, ""Ben Tuğrul Türkeş olarak yapmayacağıma göre CHP ya da AK Parti'nin yapmayacağına göre maalesef mantık bir yeri gösteriyor" diye konuştu.
Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV'de yayınlanan Açıkça programında Alparslan Türkeş'in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in, Levent Gültekin'e yapılan saldırıya ilişkin söyledikleri ve MHP'ye verdiği mesajı aktardı.
"Böylesi saldırılarda fail meçhulse kime yarar ona bakmak gerekir" diyen Tuğrul Türkeş, "Ben Tuğrul Türkeş olarak yapmayacağıma göre CHP ya da AK Parti'nin yapmayacağına göre maalesef mantık bir yeri gösteriyor" diye konuştu.
Türkeş, Barış Pehlivan'a yaptığı açıklamada isim vermeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ı kastederek "O zaman derler ki delini zapt et. Kendisinin kontrolünü kaybettiğini anlıyorum" dedi.
Pehlivan'ın aktardığına göre, Tuğrul Türkeş'in açıklamaları şöyle:
Levent Gültekin'in rahmetli Türkeş'e ve milliyetçilere dair söylediklerine ilişkin bana çok tepki mesajları geldi. Bu rahatsızlıkları ulaştığım kişilerle paylaştım. Söylenenlerin yanlış olduğunu, daha hassas olunması gerektiğini vurguladım.
Bununla birlikte 25 kişinin Levent Gültekin'e saldırmasını çok çirkin buluyorum. Kadına şiddette karşı olunduğu gibi erkeğe şiddete de karşı olunması gerekir. Saldırıyı tasvip etmiyorum.
(Bu saldırılarda MHP'nin talimatı olduğu veya ilişkisi olduğuna dair iddiaları dair ne dersiniz?)
"Fail meçhulse kime yarar ona bakmak gerek. Böylesi saldırılarda fail meçhulse kime yarar ona bakmak gerekir. Ben Tuğrul Türkeş olarak yapmayacağıma göre CHP ya da AK Parti'nin yapmayacağına göre maalesef mantık bir yeri gösteriyor. Ben Levent Gültekin'in hiçbir görüşünü benimsemiyorum. Ama ne faydası var böyle saldırıların. Islan mı oldu, uslandı mı ki? Niye yaptınız?"
(Artan saldırıları 12 Eylül öncesiyle karşılaştırmak doğru mu?)
"Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı olduğunda ülkücüleri sokaktan çekti, eline bilgisayar verdi. denilmişti. Ne yani Alparslan Türkeş döneminde başı boş şekilde sokaklarda saldırılardı mı bulunuyorlardı? Bunu mu kastediyorlar. Şimdi de ülkücüler bilgisayarların kafasına mı vuruyor? 12 Eylül öncesi bambaşka bir kavgaydı"
(Son bir sözünüz var mıydı?)
Hatırlarsanız MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Selçuk Özdağ'a, gazetecilere ve siyasetçilere yönelik saldırılara ilişkin şöyle bir açıklamada bulunmuştu bir gazeteciye. "Bu hareketin delisi çoktur. (MHP camiasını kastederek) Talimat falan dinlemezler. Semih Yalçın böyle demişti?
Tuğrul Türkeş isim vermeden Semih Yalçın'ı kastederek "O zaman derler ki delini zapt et... Kendisinin kontrolünü kaybettiğini anlıyorum"
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