Türkgücü Münih'e insan kaçakçılığı suçlaması

20 Nisan 2021 Salı, 16:13

Almanya'daki Bavyera Eyalet Meclisi'nin Yeşiller Partisi üyesi Türk asıllı milletvekili Cemal Bozoğlu, Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann'a cevaplaması için bir soru önergesi verdi. Türkiye gündeminde son günlerde yer alan insan kaçakçılığı iddialarına bir yenisini ekleyen önergede suçlanan kurumlar arasında, bu sezon Almanya Üçüncü Ligi'nde mücadele eden Türkgücü München de var.

Cemal Bozoğlu'nun iddiasına göre, Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Gençlik ve Spor Kulübü'nün AKP'li Ceylanpınar Belediyesi'ne gönderdiği dilekçede "Spor Kardeşliktir" projesi kapsamında 37 kişinin 16-22 Şubat 2020 tarihlerinde Almanya'ya davet edildiği ve tüm masrafların Türkgücü München tarafından karşılanacağı, belediyenin izin vermesi ve konu hakkında gereğinin yapılması talep ediliyor. Bozoğlu, Herrmann'a verdiği önergede bu kişilerin insan kaçakçılığına karışıp karışmadığı konusunda bilgi talep etti.

"İSİM LİSTESİNE ULAŞTIM"

Konu hakkında Birgün'e konuşan Bozoğlu, araştırmalarını yoğunlaştırdığını ve 37 kişinin isim listesine ulaştığını belirtti:

"Hannover şehrine giden kaçak insan grubunu davet eden Ersin Kilit, Habertürk yazarı Sevilay Yılman’a verdiği röportajda Yeşilyurt Belediyesi görevlilerinin Nürnberg Havaalanı’na indiğini söyledi. Kilit, bu kişilerin Nürnberg Belediye Başkanı ile görüştüklerini, kendisinin de bu kişileri Nürnberg şehrinden alıp Hannover’e getirdiğini söylemişti.

Bu bilgi üzerine araştırmaları yoğunlaştırdım ve Ceylanpınar’dan gönderilen 37 kişinin isim listesine ulaştım. Hazırladığım soru önergesi ile İçişleri Bakanlığı’nın elinde bilgi olup olmadığını sordum. Burada en çarpıcı sorun, illegal olarak Almanya’ya sokulan ve kendi kaderlerine terkedilen bu insanların çok ciddi sorunla karşı karşıya olmalarıdır. Kaçaklar ve hiçbir sosyal garantileri yok. Her an yakalanıp sınır dışı edilebilirler. Bu işi organize eden kişiler, Almanya yasalarını çiğnediler. Suçlu durumundalar. İşin diğer boyutu ise, AKP iktidarı insanları yoksullaştırıp ülkesini terk etmek zorunda bırakıyor. AKP’li belediyeler ise mafyavari yöntemlerle yoksulluğun pazarlamasından vurgun yapıyor. Ülkenin getirilen bugünkü haline çok üzülüyorum."

"SORUMLULAR BELEDİYE İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?"

Eyalet Milletvekili Cemal Bozoğlu, Hristiyan Sosyal Birliği üyesi Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann’a verdiği soru önergesinde ise şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye basınında, Almanya ile ‘kamuflaj değişim programları’ yoluyla sistematik olarak organize edilen insan kaçakçılığı spekülasyonları mevcut. 2020’de Malatya ilinin Yeşilyurt Beldesi’nden 43 kişi 2020’de Hannover’e getirildiği tespit edildi. Türkiye’de AKP yönetimindeki belediyeler aracılığıyla örgütlenen diğer beş bölgede 1000 kişiye resmi görevli kimlik kartlarının (Gri Pasaport) verildiği ve geri gönderilmediği ifade ediliyor. Devlete, değişim programları çerçevesinde Türkiye’ye geri dönmeyenlerin 37’sinin Türkgücü’nün daveti üzerine Urfa Ceylanpınar’dan kamuflaj değişimiyle Münih’e geldiği konusunda ulaştığı bilgileri soruyorum. Nürnberg kaçakçılığının sorumluları, basında yer aldığı gibi Nürnberg’de belediye yönetimiyle görüştü mü? İnsanlar, bu tür kamuflaj değişim programları yoluyla Bavyera’ya da gelerek iltica başvurusunda bulundular mı?”

Kaynak: Birgün