AKP Sözcüsü Çelik'ten sarıklı amiral görüntüsüne ilişkin açıklama

19 Nisan 2021 Pazartesi, 18:14

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

EMEKLİ AMİRALLERE SORUŞTURMA

Emekli amiraller tarafından yayınlanan ve siyasette kötü girişimleri hatırlatan kanaatlerimizi sizinle paylaşmıştık. Yargı faaliyetini sürdürüyor, o konuya girecek değiliz. Bu süreç içerisinde AK Partiyi, ima eden sayın Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'lilerden gelen asla kabul edemeyeceğimiz iddialar oldu. Bu metnin gece yarısı yayınlanmasında, değiştirilmesinde iktidarın sorumlu olduğu şeklinde açıklamalar yayınlandı.

Sanki bu işin içinde bazı arkadaşlarımız varmış da, kumpas kuruluyor gibi baştan aşağı yanlış açıklamalar oldu. Bu bildirinin gece yarısı yayınlanması konusunda dış müdahale sözkonusu olmuşsa, o zaman niçin bu bildiriye imza atan bazı emekli amiraller bunun fikir hürriyetine girdiğini açıklama gayretine girdiler. Bir tanesi de saygısızca bizi kast ederek, 'gece yarısı bildiriyi uykulu bir şekilde okumuşlar, sabah okuyunca göreceklerdir' demiştir.

Hemen bildiri yayınlanır yayınlanmaz, birtakım emekli generaller amirallerin bu bildirisine destek verdiklerini açıkladılar. İçerikte bir yanlış varsa 'şu anda yayınlananlar benim imzaladığım bildiride yoktu' demedi. Dolayısıyla bir bilgi varsa sayın Kılıçdaroğlu'nda, bunun içeriğine kim müdahale etmiş, yayınlanma zamanlamasını kim değiştirmiş, bu sorulması gereken sorudur.

Eğer bildiri değiştiyse yayımlayanlara soracaklardır. İktidarın bizim partimizin bu şekilde suçlanması, bu eylemdeki gayrimeşruluğu örtmek için maalesef vesayetçi zihniyetin yeni bir ürünü olarak bu şekilde suçlamalara girişilmektedir. Değiştirildikten sonra diğer amiraller, 'ben bunun arkasındayım' diye tweeti niye atmıştır, sayın Kılıçdaroğlu'nun yapacağı izahdır.

DENDİAS-ÇAVUŞOĞLU GERGİNLİĞİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın ülkemize ziyareti oldu. Tabii ki ülkemize ziyaretlerinden memnuniyet duyarız. Geleneksel misafirperverliğimiz ve diplomatik deneyiyimiz çerçevesinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız. Burada gördük ki Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Ankara'ya konuşmak için gelmemiş, Atina'ya konuşmak için gelmiş. Son derece bağnaz bir şekilde diplomasi tarihine bir yakışıksızlık örneği olarak girecektir. Sayın Dışişleri Bakanımız gereken cevabı verdikten sonra son sözü yine Yunan Bakana geldi fakat yine aynı şekilde devam etti. Müzakereleri sabote etmek için konuşmuş olmakla kayıtlara geçmiş oldu. Bu nezaket ve diplomasi dışı tavrı bütün dünya görmüş oldu.

Beni en çok şaşırtan şey şu oldu; Yunan Dışişleri Bakanının sözlerinde ister küçük, ister büyük devlet olsun, kendi egemenliklerini korumaya muktedir olduğunu söylerler. İster küçük ada devleti, ister süper güç olsun. Bunun dışındaki ifade devlet olma kabiliyet ve kapasitesinden geriye gitmek anlamına gelir. Yunan Dışişleri Bakanı'nın kendi ülkesinin egemenliğinden bahsederken AB'den bahsettiğini gördük. AB'yi kalkan yapan açıklamayı ilk defa bir Dışişleri Bakanından görmüş oldum. Netice olarak bu sorunların neden çözülmediği anlaşıldı.

Karşı karşıya kaldığımız bağnazlık ve saygısızlığa rağmen müzakere sürecini akıllı bir dil ve devlet anlayışıyla, karşılıklı saygıya uygun şekilde sürdürmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz. Bir Dışişleri Bakanı buraya gelecek kendi ülkesinin iç siyasetindeki siyasi kariyerine Ege ve Doğu Akdeniz'deki meseleleri istismar konusu haline getirecek. Buradan bir şey çıkmaz.

SARIKLI AMİRAL GÖRÜNTÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

O görüntüye olumlu bakmıyoruz. Doğru da kabul etmiyoruz. Meşru da kabul etmiyoruz. Bu bildiriye de karşıyız.

ALMANYA'YA GİDENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek. Sadece Ak Parti gibi yaptı diyenler özür dilemeliler, soruşturmanın arkasından, her şeyin şeffaf bir şekilde ortaya çıksın istiyoruz.