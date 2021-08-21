21 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:19

Türkiye, 20 yaş altı plaj voleybolunda Balkan şampiyonu oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük ve Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikililerinden oluşan milli takımlar, finalde karşılaştı.

Finali 21-14 ve 21-15'lik setlerle 2-0 kazanan Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük ikilisi şampiyon olurken, Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikilisi ise gümüş madalya elde etti.



Şampiyonada genel sıralama şöyle oluştu:

1. Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük (Türkiye)

2. Sacit Kurt-Ahmet Can Tür (Türkiye)

3. Ermal Maliqi-Erion Bajrami (Kosova)

4. Angel Boskov-Marko Makarovski (Kuzey Makedonya)

5. Endrit Nrecaj-Rilind Gashi (Kosova)

6. Denis Demko-Gilman Palani (Arnavutluk)

7. Indrit Vani-Denis Dedjo (Arnavutluk)