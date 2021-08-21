Türkiye, 20 yaş altı plaj voleybolunda Balkan şampiyonu
Milli takımımız, 20 yaş altı plaj voleybolunda Balkan şampiyonu oldu.
Türkiye, 20 yaş altı plaj voleybolunda Balkan şampiyonu oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük ve Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikililerinden oluşan milli takımlar, finalde karşılaştı.
Finali 21-14 ve 21-15'lik setlerle 2-0 kazanan Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük ikilisi şampiyon olurken, Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikilisi ise gümüş madalya elde etti.
Şampiyonada genel sıralama şöyle oluştu:
1. Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük (Türkiye)
2. Sacit Kurt-Ahmet Can Tür (Türkiye)
3. Ermal Maliqi-Erion Bajrami (Kosova)
4. Angel Boskov-Marko Makarovski (Kuzey Makedonya)
5. Endrit Nrecaj-Rilind Gashi (Kosova)
6. Denis Demko-Gilman Palani (Arnavutluk)
7. Indrit Vani-Denis Dedjo (Arnavutluk)
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