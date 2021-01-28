Türkiye ‘2020 Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 2 yılda 8 basamak kötüleşti
CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın paylaştığı Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün ‘2020 Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye, 2 yılda 8 basamak kötüleşerek 86. sıraya yükseldi.
Türkiye Yolsuzluk Endeksi’nde 2 yılda 8 basamak kötüleşti. CHP’li Öztrak’ın paylaştığı 2018 ve 2020 yıllarına ait endekste Türkiye 78. sıradan 86. sıraya yükseldi. Söz konusu kötüleşmenin rejimden kaynaklandığını ifade eden Öztrak, “Ucube şahsım vesayet rejimi ile temel demokratik ilkelerde, hukukun üstünlüğünde ve medya özgürlüğünde hızlanan aşınma bizi buralara getirdi” dedi.
SAYIŞTAY VURGUSU
“Güçlendirilmiş Demokratik Parlementer Rejim ile bu çöküşe dur diyeceklerini” ifade eden Öztark, sosyal medyadan yayınladığı mesajda, “Güçlü denge ve denetim mekanizmalarını oluşturacağız. Sayıştay’ı gerçek işlevine kavuşturacağız . TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. İdare harcadığı kör kuruşun hesabını verecek” açıklamasında bulundu.
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