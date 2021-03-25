Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gidebilir?

25 Mart 2021 Perşembe, 12:51

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele edecek 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek.

Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım 2022'de başlayacak.

TÜRKİYE 3. KEZ DÜNYA KUPASI VİZESİ ALMAYA ÇALIŞACAK

Daha önce 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım, aynı başarıyı 3. kez tekrarlamak amacıyla eleme maçlarında sahaya çıkacak.

Son katıldığı Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle turnuva tarihindeki en başarılı derecesini elde eden ay-yıldızlılar, Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile karşılaşacak.