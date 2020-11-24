Türkiye 3 yeni Navtex yayınladı

24 Kasım 2020 Salı, 17:12

Türkiye’de Ege’deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya, Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapılmasına karşı 3 yeni Navtex yayınladı.



Navtex uyarısında şunlar denildi:

"Ahikerya ve Batnoz adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

Sakız ve Sisam adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir."