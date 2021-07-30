Türkiye alevlere teslim! İzmir Kiraz'da orman yangını
Son dakika... İzmir'in Kiraz ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi, yangına müdahale ediliyor.
Kiraz ilçesinde Mersinlidere ve Olgunlar mahalleleri arasında, ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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