Türkiye alevlere teslim! İzmir Kiraz'da orman yangını

Son dakika... İzmir'in Kiraz ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi, yangına müdahale ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2021 Cuma, 15:21
Türkiye alevlere teslim! İzmir Kiraz'da orman yangını
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Kiraz ilçesinde Mersinlidere ve Olgunlar mahalleleri arasında, ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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