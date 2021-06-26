Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri askeri tatbikat düzenleyecek
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri eylül ayında ortak askeri tatbikat düzenleyecek. Açıklamayı Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov yaptı.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov; Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin eylül ayında ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.
KARAR ALINDI
Real televizyonunda "Karar alındı" diyen Hasanov, “Azerbaycan Devlet Başkanı’nın talimatıyla, üç kardeş ülke ortak tatbikat düzenleyecek" açıklaması yaptı.
TATBİKAT EYLÜLDE
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, tatbikatın Azerbaycan’da eylül ayında üç ülkenin özel kuvvetleri arasında gerçekleşeceğini belirtti.
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