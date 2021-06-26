Sezgin Baran Korkmaz'ın, Erdoğan ile anısı gündem oldu: Bizi hiç çevirmedi

26 Haziran 2021 Cumartesi, 09:50

Kara para aklama iddiasıyla Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, 2017’de bir programda yaptığı konuşmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ilişkin, "Patronlarımı her getirip yanına koyduktan sonra ülkeye 150 milyon dolar para geldi. Tertemiz; Bizi hiç geri çevirmedi. Benimle beraber patronlarımla görüştü" ifadelerini kullanıyor.

Sezgin Baran Korkmaz'ın açıklamaları şöyle:

"HİÇ KIRMADI BİZİ"



Avusturya’da gözaltına alınıp tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın katıldığı bir radyo programındaki konuşması ortaya çıktı. Programın Mayıs 2017 tarihli olduğu belirtildi. Programda Korkmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işaret ederek kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade ediyor. O dönem için Erdoğan’ın Amerika’ya ziyaretlerini beklediklerini dile getiren Korkmaz, “Bizim patronlar da orada olacak. Patron reisle görüşsün de... Bazen biz şey diyoruz, Cumhurbaşkanı’m bunlara ‘Merhaba’ de de, para gelsin bize” diyerek kahkaha atıyor. “Sağ olsun Cumhurbaşkanı’mız patronlarımızla filan görüşüyor. Hiç kırmadı bizi” diyor.

"NEREDE BULSAM GİDİP YAPIŞIYORUM"

Korkmaz, “Eskiden cumhurbaşkanları, başbakanlar falan kimseyle görüşüp muhatap olmazlardı. Bana diyorlar ki ‘Nereden tanıyorusun?’ Vallahi billahi tanımıyorum. ‘Nerede bulsam gidip yapışıyorum’ diyorum. Hiç daha bugüne kadar geri çevirmedi insanları. Birebir yaşadım. Patronlarımın yanına her getirip koyduktan sonra ülkeye 100- 150 milyon dolar para getirdim. Amerikan fonu yani, tertemiz” ifadelerini kullanıyor.

"SİZ HİÇ GİTTİNİZ Mİ?"



“Cumhurbaşkanı, iş adamlarıyla birlikte gidiyor bir ülkeye. Buna aracılık ediyor. Siz hiç gittiniz mi?” sorusuna Korkmaz, “Gittim bir geziye. Bizim Amerikalı patronlarla bir yemekte buluştular. Yemekteyken 5 dakika dedim ki, ‘Efendim patronlarımızla özel görüşmemiz gerekiyor.’ Tam bir saat 25 dakika benimle beraber patronlarımla konuştu. O bir saat 25 dakika ne kazandırdı biliyor musunuz? Türkiye’de bin tane artı personel aldım işe” yanıtını veriyor.