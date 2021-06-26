10 bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'li Özel'den Meclis Başkanı'na ikinci başvuru

26 Haziran 2021 Cumartesi, 12:26

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir organize suç örgütü liderinin bir siyasetçiye maaş bağladığına yönelik iddialar üzerine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yaptıkları başvurunun ardından Şentop’un bir dizi girişimde bulunduğunu ancak bu konuda kamuoyuna yeterli bilgi vermediğine dikkat çekti.

CHP'li Özel, “Anamuhalefet Partisi’nin yazılı başvurusunun 32 gündür yanıtsız bırakılmış olması, parlamentonun işleyişine, teamüllerine ve saygınlığına gölge düşürmüştür” ifadelerini kullandı.

10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ

Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, bir organize suç örgütü liderinden 10 bin dolar alan siyasetçi bulunduğuna ilişkin açıklamasından sonra CHP grubunun başvurusu üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, bazı yazışmalar ve görüşmeler yaptığının basına yansıdığını ancak bu görüşme ve yazışmalara ilişkin TBMM’nin ve CHP grubunun bilgilendirilmediğine dikkati çekerek, Şentop’a yeniden yazılı bir başvuru yaptı.

SOYLU - ŞENTOP GÖRÜŞMESİ

Özel, Soylu’nun 19 Mayıs günü TRT Haber yayınındaki sözlerini anımsatarak, şunları kaydetti: Organize suç örgütü mensuplarının siyasetçilere maaş bağladığı ithamı üzerine 24 Mayıs günü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve grubumuza üye milletvekillerimizin imzasıyla şahsınıza bir başvuruda bulunmuştuk. Başvurumuzun ardından şahsınızın İçişleri Bakanı’na sözlü ve yazılı olarak durumu aktardığı kamuoyunun bilgisine sunulmuş, bunun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı makamında İçişleri Bakanı ile 16 Haziran 2021 günü 1,5 saati aşan bir görüşme gerçekleştirdiğiniz medyaya yansımıştır.

"GÖLGE DÜŞÜRDÜ"

CHP'li Özel, devamında şu ifadeleri kullandı: Bu görüşmede İçişleri Bakanı’nın size yazılı bir yanıt verdiği ortaya çıkmış, 17 Haziran 2021 günü yaptığınız açıklamada da ‘Kastettiği isim, TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil. 'Gazi Meclisimiz çatısı altında görev yapan milletvekillerimizden biri değildir' diyor’ ifadesini kullandınız. Yaptığınız açıklamalar nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevinizin mevcut milletvekilleriyle sınırlı bir görev olmadığı, önceki dönem bu yüce çatı altında görev yapmış milletvekillerimizin haklarından da sorumlu olduğunuzu hatırlatma ihtiyacı doğmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’nun 24 Mayıs günü yaptığı başvuru üzerine bu görüşmeleri gerçekleştirdiğiniz ve İçişleri Bakanı’nın yazılı yanıtını bu talebe binaen aldığınız herkesin malumudur. Buna rağmen 24 Mayıs 2021 tarihli yazılı başvurumuza ne yazılı ne de sözlü bir yanıt verilmiş değildir.

Anamuhalefet Partisi’nin yazılı başvurusunun 32 gündür yanıtsız bırakılmış olması, Parlamento’nun işleyişine, teamüllerine ve saygınlığına gölge düşürmüştür.

"SORUMLULUĞUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMENİZİ TALEP EDERİZ"

Siyaset kurumunun ve Parlamento’nun üzerine düşen gölgenin kaldırılması konusunda halen Parlamento’nun atması gereken adımlar bulunmaktadır. Rüşvet aldığı belirtilen kişinin 27. Yasama Dönemi’nde Parlamento’da bulunmuyor olması nedeniyle sizin sorumluluğunuzun sona erdiğini düşünmenizin doğru bir yaklaşım olmadığını belirtir, demokrasi ve hukuk devleti ilkesinin size yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirmenizi talep ederiz.