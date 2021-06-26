SBK'nin 'büyükbaba'sının kim olduğu ortaya çıktı! Ekranda çarpıcı iddia

SBK Holding'in 'kara para aklama suçu' iddiasıyla tutuklanan patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın, ABD'de yargılandığı davanın iddianamesinde adı geçen "büyükbaba" kod adlı kişiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2021 Cumartesi, 10:53
SBK'nin 'büyükbaba'sının kim olduğu ortaya çıktı! Ekranda çarpıcı iddia
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ABD’de, Sezgin Baran Korkmaz hakkında 225 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. İddianamede Korkmaz’ın, Kingston kardeşlere federal bir soruşturma ve şirketleri hakkındaki davada, “büyükbaba” (grandfather) ve “dede” (grandpa) kod adlı hükümet yetkilileri aracılığıyla koruma sağlayacağını söylediği belirtilmişti.


ESKİ CIA DİREKTÖRÜ 

HalkTV’de 'Özlem Gürses‘le Perdenin Önü Arkası' programına ABD’den katılan gazeteci Razi Canikligil iddianamede "Büyükbaba" ve "Dede" olarak adı geçen kişinin eski CIA direktörü James Woolsey olduğunu iddia etti.

"HATTA PARAMOUNT OTEL’DE KALANLAR ARASINDA"

Gazeteci Razi Canikligil, söz konusu bu kişinin ABD basınında CIA eski Direktörü James Woolsey olduğunun konuşulduğunu belirterek "Sezgin Baran Korkmaz ile Woolsey’nin yakınlığı var. Hatta Paramount Otel’de kalanlar arasında" diye konuştu.


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