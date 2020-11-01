Türkiye Bankalar Birliği, sektörle ilgili ilk 9 aylık istihdam verilerini açıkladı

01 Kasım 2020 Pazar, 05:30

Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlar ve teknolojideki gelişmeler bankacılık sektöründeki istihdamı da olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) eylül sonu itibarıyla açıkladığı verilere göre 34’ü mevduat, 14’ü kalkınma ve yatırım olmak üzere 48 bankadaki çalışan sayısı, 2019 sonuna kıyasla 2 bin 183 kişi net azalışla 186 bin 654 kişiye indi. Geçen yılın eylül ayına göre azalış ise 2 bin 853 oldu. İlk 9 ayda çalışan sayısı kamu sermayeli mevduat bankalarında 259 azalışla 60 bin 106, özel sermayeli mevduat bankalarında 1056 azalışla 68 bin 15 ve yabancı sermaye mevduat bankalarında 851 azalışla 53 bin 149 kişi oldu.

Kalkınma ve yatırım bankalarında 11 azalışla 5 bin 167 kişiye indi. Bankaların şube sayısı ise 2019 sonuna göre 120, yıllık bazda da 210 azalarak 10 bin 79 adede indi. Ayrıca çalışan sayısı 2015 yılında 201 bin 205 kişiye, şube sayısı da 2014 yılında 11 bin 223 adede kadar çıkmıştı. Yine Eylül 2020 itibarıyla 100 bin kişiye düşen çalışan sayısı, 2019 sonuna göre 3 kişi gerileyerek 224 kişi oldu. 100 bin kişiye düşen şube sayısı ise 12.3’ten 12’ye geriledi.

‘KATILIM’DA ARTTI

Öte yandan TBB’nin verilerine ek olarak Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin raporlarına göre sayıları 6 olan katılım bankalarında eylül sonu itibarıyla istihdam 16 bin 701 kişi. Bu istihdam 2019 sonunda 16 bin 40, Eylül 2019’da 15 bin 901 kişiydi. Şube sayısı ise Eylül 2020 itibarıyla 1221 adet. Eylül 2019’da şube sayısı 1154 adetti.