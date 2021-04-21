Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı Alpaslan Çakar oldu
Son dakika gelişmesi... Türkiye Bankalar Birliği başkanlığına Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar getirildi.
Türkiye Bankalar Birliği’nin, 21 Nisan'da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri yapıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü Alpaslan Çakar Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ise Başkan Vekilliği’ne seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
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