Türkiye Barolar Birliği’nden İstanbul Barosu’na “şeffaflık” uyarısı

03 Eylül 2020 Perşembe, 15:19

TBB’nin olayın sosyal medya ve basına yansımasından sonra, 10 Ağustos tarihinde “ivedi” ve “yazılı” olarak bilgi verilmesini istemiy, İstanbul Barosu'nun ise 20 gün sonra “Cevap vermiyoruz” karşılığı verdiği öğrenilmişti. TBB ise bunun üzerine yine yazılı olarak “Taşınmazın kullanım şekli kadar, şeffaflıktan ve bilgi vermekten kaçınılması da tahsis protokolünün ihlalidir” içeriğinde uyarı yaptı.

İŞLETMECİ KENDİNİ “YENİ NESİL MEYHANE” DİYE TANITIYOR

TBB’den gönderilen yazıda avukatların mesleki ve sosyal dayanışması için tahsis edilmiş bu taşınmazın işletmecilerinin, sosyal medyada kendilerini “yeni nesil meyhane”, “dans ve gece kulübü” olarak tanıttığı belirtildi. İstanbul Barosu’nun taşınmazın kiralanması ve ayrıntılarıyla ilgili hiçbir bilgi vermediği belirtilen yazıda “Taşınmazın kullanım şekli kadar şeffaflıktan ve bilgi vermekten kaçınılması da tahsis protokolünün başka bir ihlaline neden oluyor” denildi. TBB, konuyla ilgili yazılara bu tarihe kadar cevap verilmemiş olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu kez derhal cevap verilmesi, gerekli belgelerin hazırlanarak iletilmesini istedi.

FAALİYETİ DURDURULMUŞTU

Avukatların sosyal tesis olarak kullanması gereken bina, İstanbul Barosu’nun kullanımına 25 Ocak 2013’te protokolle verildi. Protokolün 3. maddesine göre binanın “mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerde avukatların yardımlaşmasını ve dayanışmasını temin amacıyla” kullanılabileceği düzenlendi. TBB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği uyarınca satın alınan binanın gece kulübü olarak işletildiğinin anlaşılması halinde, tahsis amacına aykırı kullanımı nedeniyle bina geri alınacak. Bu karara gerekçe olarak “Protokolün 3.8. maddesinde ‘Baro, iş bu protokol ile kullanım hakkını devraldığı taşınmazı Avukatlık Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uygun kullanmayı taahhüt eder’ hükmünün ihlal edilmesi gösterilecek. Beşiktaş Belediyesi ve Emniyet, İstanbul Barosu’na sosyal tesis olarak tahsis edilen Beşiktaş Balmumcu’daki bina, kafe ve restoran ruhsatı olmasına rağmen, alkollü içki satışı ve müzik yayını yapması nedeniyle faaliyeti durdurulmuştu. Tesisin her gün denetlendiği bildirildi.



