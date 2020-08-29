Türkiye bayrama hazır

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 30 Ağustos’un Türkiye genelinde 249 CHP’li belediyede pandemi koşulları uygulanarak düzenlenecek konserler, fener alayları, sempozyumlar aracılığıyla kutlanacağını belirterek “Onlar kendi tarihlerini yazmaya çalışsalar da kanla yazılan tarihi ne değiştirebilir ne de unutturabilirler. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bizlere yaşanacak bir ülke ve Cumhuriyeti armağan etti, buna sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

Bu kapsamda CHP’li tüm belediyelere 30 Ağustos’un kutlanması konusunda talimat veren yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kutlama programının ayrıntılarıyla ilgili açıklama yaptı.

‘ORTAK DEĞERİMİZ’

Torun, 30 Ağustos 1922 tarihinin cefakâr Türk milletine bağımsızlığı getiren, bu topraklarda kanla yazılan bir zafer olduğunu belirterek “30 Ağustos bizim zafer bayramımızdır, 83 milyonun ortak değeridir. Tarihimizi unutturmak, kurucu değerlerimizi unutturmak isteyenler bunu başaramayacaklar” dedi.

Milli bayramlara alerjisi olanların her zaman karşılarında CHP’yi bulacaklarını kaydeden Torun, “Onlar kendi tarihlerini yazmaya çalışsalar da kanla yazılan tarihi ne değiştirebilir ne de unutturabilirler. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bizlere yaşanacak bir ülke ve Cumhuriyeti armağan etti, buna sonuna kadar sahip çıkacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Torun, bu kapsamda, CHP’li 249 belediyeye talimat verildiğini anımsatarak “30 Ağustos ruhunu yansıtacak her türlü etkinliği belediyelerimiz eliyle gerçekleştireceğiz. Belediye başkanlıklarımızın bulunmadığı yerlerde de il ve ilçe başkanlıklarımıza talimat verildi. Onlar da kutlama programlarını gerçekleştirecekler” diye konuştu.

Torun, 30 Ağustos kutlamaları kapsamında pandemi tedbirlerinden taviz verilmeden konserler, meşaleli yürüyüşler gibi yurttaşların katılabileceği etkinliklerin planlandığını kaydetti.

‘BİZİ KİMSE GERİ BIRAKTIRAMAYACAK’

Torun, bazı belediyelerde farklı etkinliklerin de planlandığını belirterek “Hemen her belediyemizde fener alayları düzenlenecek. 30 Ağustos’u anlatan sempozyumlar yapılacak. Bizler bağımsızlığımızı nasıl kazandığımızı anlatamazsak ülkemize haksızlık etmiş oluruz. Hiç kimse bizi milli bayramımızı kutlamaktan geri bırakamayacak” görüşünü dile getirdi.

İYİ PARTİLİ ERGUN: İFTİHARLA KUTLAYACAĞIZ

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında, Büyük Taarruz ile elde edilen destansı zaferin yıldönümünü iftiharla kutlayacağız” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada, “Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922’de Kocatepe’den başlattığı Büyük Taarruz ile elde ettiği destansı zaferin yıldönümünü bir kez daha iftiharla kutlayacağız” diyen Ergun, Büyük Taarruz’la birlikte Türk milletinin makûs talihini değiştirdiğine dikkat çekti.

İYİ Partililerin kısıtlamaya karşın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir heyecan içerisinde kutlayacağını vurgulayan Ergun, “Belediyelerimiz, Türk milletinin bu büyük zaferinin yıldönümünde yapılacak kutlamalarda salgın tedbirlerine azami hassasiyet göstererek gerekli çalışmaları yapacaklardır” dedi.