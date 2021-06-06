Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonasında rekor!

06 Haziran 2021 Pazar, 08:01

Bursa'da düzenlenen 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ikinci gün mücadeleleri sona erdi.

Atıcılar Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler kategorisinde Mikdat Sevler, 110 metre engellide kendisine ait Türkiye rekorunu 13,54'ten 13,42'ye indirerek şampiyon oldu.



Sevler, 110 metre engellide 13,32 olan olimpiyat barajına doğru ilerlerken, dünya sıralamasında da yerini güçlendirdi. Bursa'daki rekor, Mikdat Sevler'in büyüklerde kırdığı dokuzuncu Türkiye rekoru olarak kayda geçti.

Kadınlar 100 metre engellide Mersinli atlet Şevval Ayaz, 13,26 ile rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Erkekler uzun atlamada Alper Kulaksız, 7,72'lik derecesiyle kariyerinin 10'uncu Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Kadınlar uzun atlamada ise bir gün önce üç adımı kazanan Tuğba Danışmaz, 6,42'lik derecesiyle birinci oldu.

Erkekler 200 metre seçmesinde Jak Ali Harvey 20,66 derecesiyle, bu yıl Türkiye listesindeki en iyi performansı sergiledi. 800 metre erkeklerde Mehmet Çelik, bu yıl ikinci kez 1 dakika 47,49'luk derecesiyle Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Çoklu branşlar serisi "Komple Atlet"in final etabını oluşturan Türkiye Şampiyonası'nda heptatlon şampiyonluğu Ezgi Şayir'in oldu. Büyüklerde üçüncü kez mutlu sona ulaşan Şayir, 2018'deki en iyi derecesine bir puan daha ekleyip yarışmayı 4723 ile noktaladı.

Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan Emine Selda Kırdemir ise PB derecesini 4711'den 4717'ye yükseltti. Kırdemir, ayrıca iki etap toplamında 9293 puana ulaşarak "Komple Atlet" sezon şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyona, yapılacak müsabakaların ardından tamamlanacak.



