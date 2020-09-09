Türkiye Covid-19 salgınında nüfusa oranla Dünya'da kaçıncı sırada?
Türkiye'nin, koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında ve can kaybında kaçıncı sırada olduğu açıklandı.
Türkiye'de açıklanan son koronavirüs verilerine göre, toplam 6 bin 837 kişi yaşamını yitirirken, 284 bin 943 vaka kayıtlara geçti.
Türkiye, koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 84., can kaybı sayısında 66. sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 18'inci, can kaybında ise 23'üncü sırada bulunuyor.
Eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.Küresel verilere göre Katar, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Katar'ı, Bahreyn, Fransız Guyanası (French Guiana), Aruba, Panama, Şili, Kuveyt, San Marino, Peru, ABD izliyor.
Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında ise 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Peru, Belçika, Andorra, İspanya, Birleşik Krallık, Şili, Bolivya, Ekvador, Brezilya, İtalya izliyor.
83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 284 bin 943 vaka ile dünyada 84., 6 bin 837 ölüm ile 66. sırada bulunuyor.
Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 18'nci, ölüm sayısında da 23'üncü durumda görünüyor.
Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:
1-ABD
2-Hindistan
3-Brezilya
4-Rusya
5-Peru
6-Kolombiya
7-Meksika
8-Güney Afrika Cumhuriyeti
9-İspanya
10-Arjantin
11-Şili
12-İran
13-Birleşik Krallık
14-Fransa
15-Bangladeş
Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:
1-ABD
2-Brezilya
3-Hindistan
4-Meksika
5-Birleşik Krallık
6-İtalya
7-Fransa
8-Peru
9-İspanya
10-İran
11-Kolombiya
12-Rusya
13-Güney Afrika Cumhuriyeti
14-Şili
15-Ekvador
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