Mustafa Sarıgül, Beyaz TV muhabiriyle tartıştı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Beyaz TV muhabiri ile yaptığı röportaj gündem oldu.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile Beyaz TV muhabiri arasında yaşanan tartışma gündem oldu.
Yayınlanan görüntülerde Sarıgül, boş olan yolu gösterip, "Bu yolun boş olması beni üzüyor. Buradan insanlar gidemiyor. İnsanlarda para yok, para bulamıyor" diyerek isyan etti. Bu sırada ise muhabirin, "Yol boş olabilir, işi yoktur ya da diğer yoldan gider" demesi üzerine Sarıgül sert çıkıştı.
"SİZİN SAĞLIĞINIZ YERİNDE Mİ?"
Aldığı karşılığa sinirlenen Sarıgül, "Beyefendi herhalde sizin tuzunuz kuru. Sizin sağlığınız yerinde mi? Buradan insanlar geçemiyor, para veremiyor. Bu kadar pahalı. Buradan Adana'ya gidene kadar dünya kadar para ödemesi lazım" şeklinde karşılık verdi.
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