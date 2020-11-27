Türkiye ekonomik baskı altında olduğu dönemde Katar ile anlaştı

27 Kasım 2020 Cuma, 15:11

Financial Times’ta Laura Pitel imzasıyla çıkan haberde, Katar'ın Türkiye ile imzaladığı anlaşmayla birlikte Ankara'nın önemli mali destekçilerinden biri haline geldiği belirtildi.Türkiye ekonomisinin baskı altında olduğu bir dönemde, Katar'ın Borsa İstanbul'dan hisse alımına dikkat çekildi.

‘TÜRKİYE'DEN İLİŞKİLERİ İYİLEŞTİRME ADIMLARI’

Bloomberg’te yayınlanan analize göre, Türkiye’nin Avrupalı müttefikler ve bölgesel güç merkezi olarak tarif edilen Suudi Arabistan ile ilişkilerini iyileştirme yoluna gittiği belirtildi. Analiz’de Erdoğan'ın bundan 2 yıl önce Batı'dan uzaklaşarak büyük bir dönüş gerçekleştirdiği belirtildi. Türkiye'nin, NATO üyesi devletlere yabancılaşarak Moskova'ya yaklaştığının altı çizildi.

Bu sürecin devamında, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin daha da çatışmalı hale geldiğinin vurgulandığı haberde, Türkiye ve Azerbaycan gündemine ilişkin olarak ise Türkiye’nin Azerbaycan’ı destekleyerek Rusya’nın arka bahçesine girdiğinin altı çizildi; Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin 10 Aralık’ta Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye’ye yaptırım gündemini uygulayamaya sokacakları ifade edildi.

GERGİNLİĞİ AZALTMAK İÇİN TEMSİLCİ GÖNDERİLDİ

Analizde Türkiye'nin, ABD'nin yaptırımlarını önlemek amacıyla, satın aldığı ve test ettiği Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'yi NATO sistemlerinden uzaklaştırdığına yer verildi. Erdoğan’ın ise AB ile gerginliği azaltmak için Türkiye temsilcisini Brüksel'e gönderdiği vurgulandı.

Haberde, Biden’ın Tayyip Erdoğan’ı “otokrat” olarak nitelendirdiği ve göreve gelmesini ardından Türkiye'deki iç muhalefeti destekleyeceği ifadesi hatırlatıldı. Ankara ile Rusya arasında gerçekleşen askeri iş birliğinin NATO güçlerini alarma geçirdiği vurgulandı.

SUUDİ ARABİSTAN’LA İLİŞKİLERİ DÜZELTME ARZUSU

Analizde Erdoğan'ın, Suudi Arabistan hükümdarı Salman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bağları iyileştirme arzusunu dile getirmesine de değinildi. Haberde “2018’de Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi konsolosluğunda öldürmesinin ardından iki ülke ilişkileri çökme noktasına geldi” ifadesi kullanıldı. İkilinin görüşmesinden sonra Riyad'da yapılan bir röportaja referans verilerek Suudi Arabistan'ın resmi olmayan boykotunun hafiflediğine işaret edildi.

ERDOĞAN İLE TEMİM ARASINDA YAKIN DOSTLUK

Financial Times ise Katar ve Türkiye ilişkilerinin bugüne nasıl geldiğine değindi. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani ve Erdoğan'ın son yıllarda yakın bir dostluk kurduğuna dikkat çekildi. Haberde Ankara'nin, Körfez'deki komşularının ağır bir abluka uyguladığı Katar'a, 2017 yılında askeri destek gönderdiği hatırlatması yapıldı.

Doha’nın ise Türkiye’nin mali sıkıntı dönemlerinde bu iyiliğe defalarca karşılık verdiği yorumunda bulunuldu. 2018'de, şiddetli bir kur krizinin yaşandığı dönemde Doha, Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım sözü verdiğinin altı çizilerek Katar'ın, 5 milyar dolarlık bir anlaşmayla Türkiye'nin azalan döviz rezervlerini desteklediği ifade edildi.

Financial Times, Katar ve Türkiye arasındaki ittifakın BAE ve Suudi Arabistan’ın karşı kampta yer almasıyla güçlendiği vurgulayarak Türkiye ve Katar arasında yapılan anlaşmaya bir Türk limanının satın alınmasının da eklendiği belirtildi.