Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı açıkladı: Harcamalar azaldı

14 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) 2020 Ağustos’a ilişkin açıkladığı “Covid-19’un Tüketici Harcamalarına Etkisi” araştırması, yurttaşın harcamalarını kısmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. Verilere göre pandemi sürecinde hız kazanan internetten alışverişler dahi azaldı.

Buna göre, Ağustos 2020’de banka ve kredi kartı kullanılarak 87.8 milyar TL tutarında toplam 503 milyon adet işlem yapıldı. Ağustos 2020’de banka ve kredi kartı ile yapılan harcamaların tutarı Temmuz 2020’ye kıyasla yüzde 22, Ağustos 2019’a kıyasla ise yüzde 7 azaldı. Aynı dönemde işlem adedi ise aylık bazda yüzde 23, yıllık bazda yüzde 9 düştü.

Alışveriş yöntemi bakımından incelendiğinde ise ağustos ayında internet üzerinden yapılan alışverişler, Ağustos 2019’a göre yüzde 6, Temmuz 2020’ye göre yüzde 22 azaldı.

HAVAYOLU ETKİLENDİ

Ağustos ayında bir önceki aya göre harcamalar en fazla konaklama sektöründe artarken, kumarhane/içkili yerler ve eğitim/kırtasiye/ofis malzemeleri sektörlerinde sınırlı bir artış görüldü. En fazla azalış ise kulüp/dernek/sosyal hizmetler, kamu/vergi ödemeleri ve giyim ve aksesuvar harcamalarında gözlendi.

Yıllık bazda en fazla artış elektrik-elektronik eşya, müteahhitlik işleri ve telekomünikasyon harcamalarında görüldü. Kamu/vergi ödemeleri, seyahat acenteleri/taşımacılık, kulüp/dernek/sosyal hizmetler ve havayolları harcamaları ise en fazla azalış görülen sektörler oldu.

Bir önceki yılın aynı dönemine (15 Mart-30 Ağustos 2019) göre kıyaslandığında 13 Mart-28 Ağustos 2020’de harcamalar en fazla havayolları (yüzde 63), seyahat acenteleri/taşımacılık (yüzde 58), konaklama (yüzde 54) ve kumarhane/içkili yerler (yüzde 51) azaldı.