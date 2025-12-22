Son dakika... Metro İstanbul duyurdu: Şişhane metro istasyonunda intihar! Raylara atlayan kişi hayatını kaybetti...

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunda sabah saatlerinde bir intihar olayı yaşandı.
HAYATINI KAYBETTİ: KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda 1 kişi raylara atladı. Hayatını kaybeden kişinin Yusuf B. (22) olduğu tespit edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından Yusuf B.'nin cenazesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak morga kaldırıldı.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Olaya dair Metro İstanbul'dan da açıklama geldi.
X'ten yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Yapılan son açıklamada ise seferlerin normale döndüğü bildirildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale dönmüştür."
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 22, 2025
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale dönmüştür. https://t.co/9yUdyWTv1m