Türkiye Eurovision’a dönmeyi planlıyor: Görüşmeler başladı

20 Haziran 2021 Pazar, 12:06

Yıllardır Eurovision şarkı yarışmasına katılmayan Türkiye'den, konuyla ilgili yeni bir adım geldi. Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu’na konuşan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Eurovision hayranlarını sevindirecek açıklamalarda bulundu.

TRT’nin “puanlama sistemi değişmeden katılmayacağız” kararına halen sadık olduğunu belirten Eren, “Yönetim kurulumuz da hâlâ aynı kararda devam ediyor, ama bu arada ‘Eurovision’la da görüşüyoruz” açıklamasında bulunarak, yetkililerin uzun bir aradan sonra tekrar bağlantıya geçtiğinin haberini verdi.

'GÖRÜŞMELER BAŞLADI'

Avrupa Yayın Birliği'nin yeni Başdanışmanı Martin Österdahl’dan bahseden Eren, “Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem” dedi.

Global Eurovision haber platformlarını da harekete geçiren bu gelişme sonrasında EscYOUnited Forum’u, Türkiye’nin yarışmadan çekilmesinin gerçek nedenleri ile ilgili çeşitli spekülasyonlar olsa da “Türkiye, çok talep edilen ve özlenen bir yarışmacı oldu.” ifadelerini kullandı. Tarafların aktif iletişim halinde olmasının, yarışmanın sıkı takipçilerini rahatlattığı vurgulandı. Ayrıca EscYOUnited haberinde yarışmanın favori ülkelerinden biri olan Türkiye için, “Başka hiçbir katılımcının sunamayacağı bir Pan-Avrupa ve Asya sesi getiriyor.” yorumunda bulunuldu.

Türkiye, 1975'teki ilk çıkışından bu yana Eurovision'a 34 kez katıldı. 2012 yılında Can Bonomo’nun “Love Me Back” şarkısıyla son kez yarışmaya katılan Türkiye, 2013 yılında puanlama sistemiyle ilgili haksızlıklar nedeniyle Eurovision’dan çekilmişti.