Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers'ta dördüncü oldu

U20 Kadın Basketbol Milli Takımı, Konya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers'ı dördüncü sırada tamamladı.

AA
18 Temmuz 2021 Pazar, 21:14
Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers'ta dördüncü oldu
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FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers turnuvasının Konya'da düzenlenen C Grubu etabındaki son maçında Türkiye, Polonya'ya 49-48 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, C Grubu'ndaki beşinci müsabakasında, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Polonya ile karşılaştı.

Müsabakayı baştan sona üstün götüren Polonya, ilk çeyreği 15-7, devreyi 34-20, üçüncü çeyreği de 44-37 önde geçip, maçı 49-48 kazandı. Polonya, aldığı bu galibiyetle grup liderliğine yükseldi.

Polonya'da Magdalena Szymkiewicz, 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, millilerde Gökşen Fitik, 13 sayıyla oynadı.

Milliler bu sonuçla turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.



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