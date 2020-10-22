Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi
Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken Türkiye bir basamak düştü.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi.
FIFA'nın internet sitesinde ekim ayı dünya sıralaması açıklandı.
Ekim ayında hazırlık maçında Almanya ile 3-3, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile 1-1 ve Sırbistan ile 2-2 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, bin 486 puanla bir basamak gerileyerek 33. sıraya yerleşti.
Sıralamanın ilk 10'unda önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, birer basamak çıkan ülkelerden İspanya 6'ncı, Arjantin ise 8'inci oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 26 Kasım'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Belçika
|1765
|-
|2
|Fransa
|1752
|-
|3
|Brezilya
|1725
|-
|4
|İngiltere
|1669
|-
|5
|Portekiz
|1661
|-
|6
|İspanya
|1639
|+1
|7
|Uruguay
|1637
|-1
|8
|Arjantin
|1636
|+1
|9
|Hırvatistan
|1634
|-1
|10
|Kolombiya
|1631
|-
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