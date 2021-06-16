Türkiye Galler maçının ardından Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert eleştiri

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, Galler mağlubiyetinin ardından milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'i Twitter'dan hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2021 Çarşamba, 21:53
Türkiye Galler maçının ardından Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert eleştiri
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Türkiye, EURO 2020 A Grubu'nda Galler'e 2-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından turnuvanın ikinci maçında da mağlup olan Türkiye'nin teknik direktörü Şenol Güneş'e sert eleştiriler geldi.

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat, tecrübeli çalıştırıcıyı "Reklam çekimlerinde daha iyi oynuyoruz. Orada bir taktik bir senaryo var sonuçta. Yazık." sözleriyle eleştirdi.

Şenol Güneş ile Ümit Özat geçmişte de karşı karşıya gelmişti. 


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