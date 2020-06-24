Türkiye 'gelişmekte olan ülkeler' endeksinden çıkarılabilir!

24 Haziran 2020 Çarşamba, 08:53

MSCI, dün geceki açıklamasında hisse senetleri piyasasına kurumsal yatırımcı erişiminin daha da zorlaşması durumunda Türkiye’nin bir alt endekse alınabileceğini belirtti.

Dünya çapında endeks izleyen fonların büyük bölümü MSCI endekslerine bakarak portföylerini belirliyor. Bir ülkenin endeksten çıkarılması veya endeks içindeki ağırlığının azaltılması hisse piyasalarından yatırımcıların çıkmasına neden olabiliyor.