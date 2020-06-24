Türkiye 'gelişmekte olan ülkeler' endeksinden çıkarılabilir!
Dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye hisse senedi piyasasının gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarabileceği uyarısında bulundu.
MSCI, dün geceki açıklamasında hisse senetleri piyasasına kurumsal yatırımcı erişiminin daha da zorlaşması durumunda Türkiye’nin bir alt endekse alınabileceğini belirtti.
Dünya çapında endeks izleyen fonların büyük bölümü MSCI endekslerine bakarak portföylerini belirliyor. Bir ülkenin endeksten çıkarılması veya endeks içindeki ağırlığının azaltılması hisse piyasalarından yatırımcıların çıkmasına neden olabiliyor.
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