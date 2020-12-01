Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı başladı!
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erecek.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği ‘sokağa çıkma kısıtlamaları’ konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtmişti.
İlk uygulama bugün saat 21.00 itibari ile başladı.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Akif Beki'den AKP'ye Kılıçdaroğlu tepkisi
- Mayo sorusu Karamollaoğlu'nu kızdırdı
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Sürücü belgesi ve pasaportta yeni değişiklik
- Erdoğan'ı sarsan adam
- Savcılığın takipsizlik kararına Kaftancıoğlu'ndan itiraz
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- AKP'li belediye Masterchef’e para ödemiş
- Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Arvas için harekete geçildi
Video Haberler
- Köprüden atlayan YouTuber kafatasını böyle kırdı
- Ekrem İmamoğlu Adalar için tarih verdi!
- Eşini 5 yerinden bıçakladı!
- Koronavirüsten kurtulmanın tek yolunu açıkladı
- Muhittin Böcek'ten hastane odasından ilk mesaj
- Koronavirüs testi yapan hemşireye böyle saldırdı!
- En kötü seviyeye ulaştı! Bu ilde sokağa çıkmak tehlikeli
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
- Deprem anında kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
- Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Akif Beki'den AKP'ye Kılıçdaroğlu tepkisi
- Mayo sorusu Karamollaoğlu'nu kızdırdı
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Sürücü belgesi ve pasaportta yeni değişiklik
- Erdoğan'ı sarsan adam
- Savcılığın takipsizlik kararına Kaftancıoğlu'ndan itiraz
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- AKP'li belediye Masterchef’e para ödemiş
- Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Arvas için harekete geçildi