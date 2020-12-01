Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı başladı!

Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erecek.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2020 Salı, 21:05
Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı başladı!
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İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği  ‘sokağa çıkma kısıtlamaları’ konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtmişti.

İlk uygulama bugün saat 21.00 itibari ile başladı.


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