Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı başladı!

01 Aralık 2020 Salı, 21:05

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği ‘sokağa çıkma kısıtlamaları’ konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtmişti.

İlk uygulama bugün saat 21.00 itibari ile başladı.