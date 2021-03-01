Türkiye genelinde son iki ayda yaşanan elektrik kesintilerinin ‘kronik’ hale geldiği bildirildi

01 Mart 2021 Pazartesi, 02:00

Akın, “Bizi dinlemiyorsunuz, kendi vekillerinize kulak verin. Vatandaş özel şirketlere yıllık ortalama 50 milyar TL dağıtım bedelini peşin ödüyor. Bakanlık 5 yılda 40 milyar TL yatırım yapıldığını açıklıyor. Ödenen bedel son 5 yılda 3 katına çıktı. Şirketler altyapı yatırımı yapmayınca elektrik kesintileri yaşanmaya başladı” dedi.

‘BAŞIBOŞ BIRAKILDILAR’

CHP’li Ahmet Akın; ucuz ve kaliteli hizmet vaadiyle yıllar önce elektrik dağıtımının özelleştirilmesinin bugün bir fiyaskoya dönüştüğünü söyledi. Ocak ve şubat aylarında Türkiye genelinde 30’un üzerinde kentte yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin yurttaşları mağdur ettiğinin altını çizen Akın, kesinti nedeninin ucuz ve kaliteli hizmet vereceği gerekçesiyle özelleştirilen dağıtım hatları için gerekli altyapı yatırımlarının yapılmaması olduğunu belirtti. Akın, “Özelleştirme sonrası şirketler ne ucuz ne de kesintisiz hizmet verdi. Elektrik bedeli son 7 yılda iki kattan daha fazla yükselirken, kullanım bedeli ise 3,5 kat arttı” görüşünü dile getirdi.

Denetim yapması gereken EPDK’nin şirketleri “başıboş bıraktığını” vurgulayan Akın, kesintilerin kronik hale geldiğini anlattı. Akın, “TEDAŞ’ın bilançolarının görüşüldüğü komisyonda iktidar milletvekilleri gerekli altyapı yatırımlarının yapılmadığını ve kesintilerin vatandaşı mağdur ettiğini söyledi. Vatandaşın ödediği her 100 liralık elektrik faturasının 30 lirası dağıtım şirketlerine gidiyor. Abonelerin peşin ödediği dağıtım bedeline karşın yeterli altyapı yatırımı ve onarım yapılmıyor” diye konuştu.