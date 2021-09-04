Türkiye- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçında bugün Hollanda ile karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2021 Cumartesi, 11:09
Türkiye- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda dün Sırbistan'a 3-1 yenilen Filenin Sultanları, üçüncülük maçında bugün Hollanda ile karşılaşıyor.

Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya'ya 3-1 yenilen Hollanda ile TSİ 18.00'de başlayacak üçüncülük karşılaşmasında mücadele edecek. Mücadele TRT 1'den naklen canlı yayınlanacak.

FİNAL İTALYA-SIRBİSTAN

Sırbistan-İtalya arasında oynanacak final karşılaşması ise TSİ 21.00 TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak, mücadelede kazanan turnuvayı şampiyon olarak tamamlayacak.


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