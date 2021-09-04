Türkiye- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçında bugün Hollanda ile karşılaşıyor.
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda dün Sırbistan'a 3-1 yenilen Filenin Sultanları, üçüncülük maçında bugün Hollanda ile karşılaşıyor.
Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya'ya 3-1 yenilen Hollanda ile TSİ 18.00'de başlayacak üçüncülük karşılaşmasında mücadele edecek. Mücadele TRT 1'den naklen canlı yayınlanacak.
FİNAL İTALYA-SIRBİSTAN
Sırbistan-İtalya arasında oynanacak final karşılaşması ise TSİ 21.00 TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak, mücadelede kazanan turnuvayı şampiyon olarak tamamlayacak.
Video Haberler
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
- Mevsimin ilk karı yağdı! Fotoğraf ve video çektiler
- 'İlk defa' savunması da kurtaramadı
- Sokak röportajında muhabire saldırı!
- Her şey saniyeler içinde oldu! Korku dolu anlar
- Kırlangıç balığı, dişisini böyle korudu
- Central Park’ta mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
- Validen yurttaşa: Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin
- Sosyal medyada beğeni toplayan görüntüler
- 27 bıçak darbesiyle öldürüldü! 'Amca' deyip elini öpmüş
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni video açıklaması
- Yardım feryatlarıyla dalga geçti!
- 'Tosuncuk', arkasındaki güçleri sıraladı
- Büyük ikramiyenin sahibi ölü bulundu
- Ferhan Şensoy'un cenazesinde büyük ayıp!
- Hemzemin geçitte facia!
- Sokak röportajında muhabire saldırı!
- Erdoğan'a gece yarısı protesto
- THY ve Pegasus’tan 6 Eylül kararı
- Katilin dikkat çeken Google aramaları!