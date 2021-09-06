Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Voleybol Takımı, 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın dördüncü maçında Hollanda ile karşılaşacak
Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında 6 Eylül saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.
Finlandiya'nın yanı sıra Çekya, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.
Şampiyonada grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de yapılacak. Turnuvada üçüncülük ve final maçı 19 Eylül'de oynanacak.
Türkiye'nin oynayacağı diğer maç şöyle:
Finlandiya-Türkiye | 8 Eylül Çarşamba 20.00
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