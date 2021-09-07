Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

07 Eylül 2021 Salı, 09:36

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son olarak Cebelitarık'ı yenen A Milli Takım, bugün Hollanda deplasmanında puan veya puanlar arayacak.

Bu akşam oynanacak olan Türkiye-Hollanda karşılaşması, 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Kazanması halinde liderliğini sürdürecek olan Milli Takım, yenilgi durumunda liderliğini koruyamayabilir.

"AVANTAJLI DÖNMEK İSTİYORUZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, liderliği sürdürmek ve bu avantajı kullanmak istediğini vurgulayarak "Hollanda maçına çıkıp kazanmak ve avantajlı olarak ülkemize dönmek istiyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert, Ozan Tufan, Okay, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak Yılmaz

HOLLANDA MUHTEMEL 11

Bijlow, Dumfries, Blind, Van Dijk, De Vrij, Frenkie De Jong, Klaassen, Wijnaldum, Berghuis, Bergwijn, Memphis