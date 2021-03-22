Türkiye-Hollanda maçına İngiliz hakem atandı
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grup'ta 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile oynanacak milli maçı Hollandalı Oliver yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grup'ta 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.
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