Türkiye ile Azerbaycan arasında hukuk işbirliği
Türkiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Azerbaycan Başsavcılığı arasında uluslararası hukuk alanında iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
Türkiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Azerbaycan Başsavcılığı arasında uluslararası hukuk alanında iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin başkent Bakü'de bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle ikili ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine ulaştığı vurgulanan görüşmede, Başsavcı Aliyev, Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a verdiği destek dolayısıyla Türkiye'ye minnettar olduğunu dile getirdi.
MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
Aliyev, Azerbaycan'da hukuk alanında gerçekleştirilen reformlar hakkında Şahin'e bilgi verdi. Şahin de burada bulunmaktan memnun olduğunu belirterek, Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'da kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
İkili ilişkilere önem verdiklerini vurgulayan Şahin, Türkiye ve Azerbaycan arasında ekonomi, sosyal ve kültürel bağlarının yüksek seviyede olduğunu söyledi. Şahin ve Aliyev, iki ülke arasında uluslararası hukuk alanında iş birliğinin güçlendirilmesi, mevcut ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve hukuki ilişkilerin derinleştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.
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