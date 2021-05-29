Bahçeli'den Azerbaycan'ın reddettiği okul projesi hakkında açıklama
MHP, Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılan Şuşa'da okul yaptırmak için proje hazırladı. Edinilen bilgiye göre Azerbaycan yönetimi projeyi reddetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Elbette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır" açıklaması yaptı.
MHP'nin Şuşa'da yapmak istediği okul projesi Azerbaycan yönetimince reddedildi.
Bahçeli, sosyal medya hesabından, 16 Ocak 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan'ınn düşünce ve sanat hayatında mümtaz bir yeri bulunan Şuşa'ya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının girişimiyle 9 derslikli bir okul yapmayı taahhüt ettiklerini hatırlattı.
Bu kapsamda projelerini hazırladıklarını ve kamuoyuyla paylaştıklarını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:
"Yapmayı hedeflediğimiz okula Azerbaycan Ulusal Marşı'nın bestecisi ve Şuşa doğumlu merhum Üzeyir Hacıbeyli'nin adını vermeyi düşünmüştük. Söz konusu okulun temel atma günü olarak da 30 Ocak 2021'i planlamıştık. Ancak Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Elbette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi Şuşa'ya yaptıracağı okul projesinden bu gelişmeler dolayısıyla vazgeçmiştir. Okul yapımına destek veren kardeşlerimizden yardım ve bağış adı altında toplanan paralar da gecikmeksizin ve aynısıyla iade edilecektir."
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