Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması
Türkiye ile Katar arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı: Türkiye'ye 300 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşecek.
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'nın ardından işbirliği anlaşmaları imzalandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani öncülüğünde iki ülke arasında enerji, gıda, savunma, ekonomi, ticaret ve turizm gibi birçok anlaşma imzalandı. Atılan imzalarla Katar'dan Türkiye'ye 300 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşecek.
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