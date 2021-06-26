Türkiye ile Katar, ‘Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği’ protokolü imzaladı

26 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Türkiye ile Katar arasında imzalanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan anlaşma, Katar’dan gelecek askeri öğrencilerin; Türkiye’de tıp, diş hekimliği ve eczacılık eğitimlerini sınav koşulu olmadan alabileceği şeklinde yorumlandı.

Protokolde, ayrıca askeri hava-kara ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanılması ve gelecek misafirlerden “gerekli” aşısı olmayanlara aşı yaptırılması gibi maddeler de yer aldı. Protoklü değerlendiren eski GATA Yüksek Bilim Konseyi üyesi Prof. Dr. Levent Doğancı, kendi dönemlerinde gelen misafir öğrencilerin sınavla alındığını aktarırken, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “21. yüzyılın kapitülasyonları” yorumunu yaptı.

Protokolde iki ülkenin mevzuatlarına ve imkânlarına uygun olarak seçilen askeri okul öğrencilerinin tıp, eczacılık ve diş hekimliği eğitimi alabileceği belirtildi. Anlaşmada yer alan bu madde, Katar’dan gelecek askeri okul öğrencilerinin “sınavsız olarak Türkiye’deki üniversitelerde tıp eğitimi alabileceği” şeklinde yorumlandı. “Sınavsız eğitim” iddiasını yalanlamayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye ve Katar arasında imzalanan ‘Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü’ sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır. Protokole göre Katar’daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye’deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir” açıklamasını yaptı.

Gelen tepkilerin ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan “Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol, Katar Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor” açıklaması geldi. Protokol 5 yıl için düzenlendi. Aksi beyan edilmedikçe bu süre, her seferinde 1 yıl şeklinde otomatik olarak uzayacak.

‘ESKİDEN SINAV ŞARTI VARDI’

Eski GATA Yüksek Bilim Konseyi üyesi Prof. Dr. Levent Doğancı, “Biz zaten askeri sağlık sistemimizi bozmuştuk. Bu anlaşma da mantıksız. Amerika’yla, Fransa’yla, Almanya’yla, Belçika’yla, askeri sağlık hizmetleri iyi olan ülkelerle bu anlaşmayı yaparsınız anlarım. Katar’da ne var” sorusunu yöneltti. Doğancı, kendi dönemlerinde de Ürdün, Azerbaycan, Bosna- Hersek gibi ülkelerden öğrencilerin eğitim için geldiğini ancak bunun sınav şartıyla olduğunu vurguladı.

‘PROTOKOLLERİ YIRTIP ATACAĞIZ’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kendi gencine bu kadar sevgisiz, bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey AK Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar! Gençler merak etmeyin, koca ülkeyi Kataristan’a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz, son çırpınışları. Bu protokolleri de yırtıp atacağız” dedi.

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren CHP’li Gamze Taşcıer de “Saray idaresinin Katar’a verdikleri, artık 21. yüzyılın kapitülasyonları haline geldi. ‘Uçan Saray’dan bu yana ne var ne yok Katar’a peşkeş çekiliyor. Tank Palet Fabrikası’nı bir kuruş dahi almadan teslim ettiler, su yönetimiyle ilgili anlaşma yapıldı, Beton İstanbul güzergâhından şeyhin annesinin devasa araziler topladığı ortaya çıktı, Borsa İstanbul hisseleri satıldı ve daha niceleri” yorumunu yaptı. İYİ Parti Hukuk Politikaları Başkanı Bahadır Erdem de “AKP, milletin gençlerine kendi vatanlarında ikinci sınıf muamele yapıp Katarlıları Türk üniversitelerinde doktor yapamaz. Gençler bu rezilliğin hesabını sorar” yorumunu yaptı.