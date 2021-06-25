Kılıçdaroğlu'ndan tıp protokolü tepkisi: Koca ülke Kataristan’a döndü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan protokol sayesinde Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Koca ülkeyi Kataristan’a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz" dedi.
Türkiye ile Katar arasında “Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği” protokolü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Protokole göre; Katarlı gençler sınava girmeden Türkiye’de tıp, diş hekimliği, eczacılık sağlık meslek yüksek okulu, hemşirelik alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alabilecek. Protokolde eğitime kabul edilecek öğrencilerle ilgili şartlar sıralanırken, YKS ya da herhangi bir sınav şartından bahsedilmedi.
'YIRTIP ATACAĞIZ'
Söz konusu protokole sert sözlerle tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara, "Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti?" diye seslendi. İktidar mensuplarından kimsenin bu karara itiraz etmemesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bu protokolleri de yırtıp atacağız" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun tepkisi şöyle:
Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar! Gençler merak etmeyin, koca ülkeyi Kataristan’a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz, son çırpınışları. Bu protokolleri de yırtıp atacağız.
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