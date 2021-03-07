Türkiye ilk sıralarda: 8 kişiyi Ay'a götürecek milyarder başvuru sayısını açıkladı
Elon Musk'ın şirketi SpaceX'le anlaşıp Ay'a gidecek ilk turist unvanını kazanan Japon milyarder Yusaku Maezawa, kendisine eşlik etmesi için 8 kişi belirleyeceğini duyurmuştu. Başvurulara dair verileri paylaşan Maezawa'nın açıklamasına göre, Türkiye listenin 4. sırasında yer alıyor.
Japon milyarder Yusaku Maezawa, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'le anlaşıp Ay'a gidecek ilk turist unvanını kazanmıştı. Maezawa, kendisine eşlik etmesi için 8 kişi belirleyeceğini duyurmuş ve farklı ülkelerden başvurular almaya başlamıştı.
Açıklamasından sonra Twitter'dan sık sık başvurulara dair verileri paylaşan Maezawa, 5 Mart'ta 239 ülke ve bölgeden 500 binden fazla başvuru yapıldığını söyledi.
Başvuruların en çok geldiği ülkelere de yer veren Maezawa'nın açıklamasına göre 4. sırada Türkiye var. Listenin ilk sırasında Hindistan yer alırken onun arkasından ABD ve İran geliyor.
Independent'ın haberine göre, SpaceX'le 2018'de anlaşan Japon iş insanı, söz konusu duyuruyu 2 Mart'ta yapmış ve "Toplumun farklı kesimlerinden kişilerin bana katılmasını istiyorum" demişti.
#dearMoonCrew applications are now more than 500K and from 239 countries + areas.— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 5, 2021
1. India????
2. US????
3. Iran????
4. Turkey????
5. France????
6. Japan????
7. UK????
8. Mexico????
9. Spain????
10. Canada????
11. Colombia????
12. Russia????
13. Germany????
14. Bangladesh????
15. Brazil????
Maezawa, katılımcıların karşılaması gereken kriterlerden birinin "topluma ve diğer insanlara yardımcı olabilmek için sınırları zorlamak", diğerininse "benzer amaçları paylaştığı ekip üyelerine destek sağlamak" olduğunu açıklamıştı.
Daily Mail'in haberine göre, Sevgili Ay Projesi'ne (Dear Moon Project) başvurular 14 Mart'a kadar devam ediyor. Başvurular 21 Mart'a kadar incelenecek, bunun ardından katılımcılara bir görev verilecek ve bu kişilerle bir görüşme gerçekleştirilecek. Mayıs ayının sonlarında yapılacak son bir görüşmeden ve sağlık kontrolünden sonra 8 kişinin belirlenmesi hedefleniyor.
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