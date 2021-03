Türkiye ilk sıralarda: 8 kişiyi Ay'a götürecek milyarder başvuru sayısını açıkladı

Japon milyarder Yusaku Maezawa, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'le anlaşıp Ay'a gidecek ilk turist unvanını kazanmıştı. Maezawa, kendisine eşlik etmesi için 8 kişi belirleyeceğini duyurmuş ve farklı ülkelerden başvurular almaya başlamıştı.

Açıklamasından sonra Twitter'dan sık sık başvurulara dair verileri paylaşan Maezawa, 5 Mart'ta 239 ülke ve bölgeden 500 binden fazla başvuru yapıldığını söyledi.

Başvuruların en çok geldiği ülkelere de yer veren Maezawa'nın açıklamasına göre 4. sırada Türkiye var. Listenin ilk sırasında Hindistan yer alırken onun arkasından ABD ve İran geliyor.

Independent'ın haberine göre, SpaceX'le 2018'de anlaşan Japon iş insanı, söz konusu duyuruyu 2 Mart'ta yapmış ve "Toplumun farklı kesimlerinden kişilerin bana katılmasını istiyorum" demişti.

#dearMoonCrew applications are now more than 500K and from 239 countries + areas.





1. India????

2. US????

3. Iran????

4. Turkey????

5. France????

6. Japan????

7. UK????

8. Mexico????

9. Spain????

10. Canada????

11. Colombia????

12. Russia????

13. Germany????

14. Bangladesh????

15. Brazil????