Türkiye internet hızında 174 ülke arasında 101. oldu

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:45

Koronavirüs salgını ile birlikte dünya genelinde ciddi oranda artan internet kullanımı, kullanıcıların hızlarını nasıl etkiledi? Speedtest servisi ile sabit ve mobil genişbant ağlarında hız testleri yapan uluslararası kuruluş Ookla’nın Küresel Hız Endeksi’nin Haziran 2020 sonuçlarından, ülkelerin sabit ve mobil internette güncel internet hızlarını inceledik. İşte sabit ve mobilde en hızlı ülkeler ve Türkiye’nin durumu:

Haziran ayı itibariyle dünyanın mobil internette ortalama indirme (download) hızı 34.67 Mbps oldu. Bu rakam koronavirüste salgın sürecinin başladığı Mart 2020’den önceki ay olan Şubat 2020’de 31.61 Mbps idi. Diğer bir ifadeyle mobilde ortalama hız “korona” sürecinde yüzde 10 arttı.

MOBİLDE GÜNEY KORE, SABİTTE SİNGAPUR LİDER

Sabit internette ise Şubat 2020’de 75.39 Mbps olan dünyanın ortalama ‘download’ hızı Haziran 2020’de yüzde 4’lük artışla 78.26 Mbps’ye çıktı.

Aynı dönemler itibariyle mobilde ‘upload’ (yükleme) hızı 11.29 Mbps’den 11.01 Mbps’ye düşerken, sabitteki ‘upload’ hızı ise 41.41 Mbps’den 42.06 Mbps’ye yükseldi.

Dünyanın sabit ve mobil internette en hızlı ülkelerine gelince, tablo şu şekilde oluştu. Mobilde ortalama ‘download’ hızında 110.10 Mbps ile Güney Kore birinci, 107.53 Mbps ile Birleşik Arap Emirlikleri ikinci, 103.67 Mbps ile Çin üçüncü, 83.83 Mbps ile Katar dördüncü ve 71.61 Mbps ile de Kanada beşinci sırada yer aldı.

Sabit internet hızlarında ise 208.16 Mbps ile Singapur birinci olurken, onu 192.09 Mbps ile Hong Kong, 171.36 Mbps ile Tayland, 164.32 Mbps ile İsviçre ve 163.54 ile de Romanya takip etti.

TÜRKİYE MOBİLDE 48., SABİTTE 101. SIRADA

Peki bu süreçte ölçümlemeye konu olan mobilde 138, sabitte 174 ülke arasında Türkiye’nin internet hızı nasıl bir performans sergiledi?

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, Şubat 2020’de 35.43 Mbps olan Türkiye’nin ortalama mobil ‘download’ hızı, Haziran 2020’de 37.21 Mbps’ye çıktı. ‘Korona’ sürecinde yüzde 5 artan bu hız ile Türkiye 138 ülke arasında 48. sıraya yükseldi. Mobil upload hızı da 14.93 Mbps’den 14.51 Mbps’ye düştü.

Salgın sürecinde easa olarak kullanımın arttığı apan olan sabit internette ise Türkiye’de Şubat 2020’de 29 Mbps olan ortalama download hızı, Haziran 2020’de 26.30 Mbps’ye indi.

Yüzde 9’luk bir hız düşüşüne denk gelen bu değişimle, Türkiye genel internet hızı sıralamasında da 90. sıradan 101.liğe geriledi. Aynı süreçte sabit internette ortalama upload hızı da 11.77 Mbps’ten 9.05 Mbps’ye indi.