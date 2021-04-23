Türkiye, İsrail ile ilişkilerini normalleşme adımı olarak üst düzey davette bulundu

23 Nisan 2021 Cuma, 04:00

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’in, 18-20 Haziran’da düzenlenecek birici Antalya Diplomasi Forumu’na davet edildiği öğrenildi. Steinitz’in daveti kabul etmesi durumunda İsrail’den Türkiye’ye yıllar sonra bakan düzeyinde bir ziyaret gerçekleşmiş olacak.

SON ZİYARET 2017’DE

2010’daki Mavi Marmara kriziyle diplomatik gerilim yaşanan Türkiye-İsrail ilişkileri, 2016’da normalleşmiş ve karşılıklı büyükelçiler atanmıştı. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Temmuz 2017’de İstanbul’da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi’ne katılmak üzere Türkiye’ye gelmişti. Steinitz’in Antalya Diplomasi Forumu’na katılması durumunda dört yıl aranın ardından İsrail’den Türkiye’ye bakan düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşmiş olacak. Türkiye-İsrail ilişkileri, 2018’de ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ardından yaşanan gerilimle yeniden kötüleşmişti. ABD’nin kararına yönelik protestolara İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesinde 62 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine Türkiye, 2018 Mayısı’nda Tel Aviv’deki büyükelçisini Ankara’ya çağırmış, İsrail’in Ankara’daki büyükelçisinin de ülkesine dönmesini istemişti. O tarihten bu yana diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde sürdürülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salı akşamı katıldığı bir televizyon programında İsrail’e büyükelçi atanmasının henüz gündemde olmadığını söylemiş, “İsrail’deki yeni hükümetin politikasında bir değişiklik olursa biz de bunu değerlendiririz” ifadelerini kullanmıştı. l ANKARA