İsrail basınından çarpıcı iddia: "Türk bakandan İsrail'e 'ihale' mektubu"

07 Nisan 2021 Çarşamba, 12:07

İsrail'in çok okunan gazetelerinden Israel Hayom'da yer alan bir iddiaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'e, "Hayfa Limanı'nın özelleştirme ihalesi" ile ilgili talepler içeren bir mektup gönderdi.

Karaismailoğlu mektubunda İsrailli mevkidaşı Regev'i, iş insanı Robert Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu, uluslararası liman işletmecisi Yılport'a, ihaleye girebilmesi için "adil bir fırsat" tanımaya çağırdı.

Regev'e yazdığı mektupta Karaismailoğlu, Yılport'un ihaleye teklif vermesini ilk etapta İsrail hükümetinin önerdiğini; kazanması halinde İsrail ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilere büyük katkısı olabileceğini ve bu sebeple meselenin bürokrasiye takılmamasını arzu ettiklerinin altını çizdi.

İSRAİL MGK'SI ÇEKİNCELERİNİ İLETTİ

Israel Hayom'dan Dean Shmuel Elmas'ın haberine göre, israil Milli Güvenlik Kurulu (MGK); Devlet Şirketleri İhale Komitesi'nin, Yılport'un ihaleye katılımını akdetmesine rağmen, "bir Türk firmasının stratejik varlık içeren bir ihaleye teklif vermesine izin verme konusundaki çekincelerini" dile getirdi.

Haberde hem İsrail MGK'sının hem de İhaleler Komitesinin konuyla ilgili tavsiyelerde bulunabileceği, ancak son sözü Regev ve Dijital İşler Bakanı David Amsalem'in söyleyeceğinin altı çizildi.

Dijital İlişkiler Bakanlığı yayınladığı bir açıklamada, "Bakan Dudi Amsalem'in sorumluluğunda olan Devlet Şirketleri Kurumu, Hayfa Limanı'nın satış sürecini stratejik bir alıcıya yönlendiriyor. Teklif sahiplerinin başta rekabet, diplomatik ve güvenlik seviyeleri olmak üzere çeşitli konularda gözden geçirilmeleri gerekiyor (...) Süreç büyük olasılıkla yaza kadar tamamlanacak" ifadeleri yer aldı.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı konuyla ilgili görüş bildirmezken, Tel Aviv'deki Türk Büyükelçiliği'nin de konuyla ilgili İsrail Dışişleri Bakanlığı'na başvurduğu öne sürüldü.

YILPORT'UN ORTAKLARI İNGİLTERE VE ABD'DEN

Israel Hayom'da yer alan bilgilere göre; şu ana dek İsrail, ABD ve İngiltere merkezli 10 şirketin katılımının açıklandığı ve 2021 yazında sonuçlanması planlanan ihalenin 1.8 milyar şekel (544 milyon $) değerinde olduğu söyleniyor.

Yılport ihaleye, İngiltere merkezli Global Port ve ABD merkezli GraeStone ile işbirliği içinde girmek istiyor. İhaledeki rakiplerinin arasında ise Doğu Akdeniz'deki en büyük gemi inşa ve onarım tesislerinden biri olan Israel Shipyards'ın ortağı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli lojistik şirketi Dubai Ports World bulunuyor.

Yük hacmi bakımından Doğu Akdeniz'in en büyük limanlarından biri olarak kabul edilen Hayfa'daki liman kompleksi, İsrail'in üç büyük uluslararası limanından en büyüğü olarak biliniyor.