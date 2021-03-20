Türkiye İstanbul Sözleşmesi için ayaktayken AKP Ensar Vakfı'nı ziyaret etti
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet Ensar Vakfı'nı ziyaret etti.
AKP'li Kabaktepe ve beraberindekiler, çocuk istismarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'nı, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiği günde ziyaret etti.
Osman Nuri Kabaktepe, Ensar Vakfı Genel Başkanı Şener Ağaç ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Vakfın genel merkezinde gerçekleşen görüşme sosyal medyadan duyuruldu.
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