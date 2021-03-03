Türkiye İstatistik Kurumu’nun başkanlığına, bu kez Prof. Dr. Erdal Dinçer atandı

03 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

Enflasyon, işsizlik, büyüme gibi temel veri hesapları sürekli tartışma konusu olan Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) yine başkan değişikliği oldu.

Böylece TÜİK’te 2004’ten bu yana görev yapan Ahmet Kürşad Dosdoğru’nun vekâleten başkanlığı sadece 15 gün sürerken Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu kez başkanlığa TÜİK dışından atama yapılarak Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer getirildi.

JEOLOJİ-EKONOMETRİ

Bilindiği gibi TÜİK’te Berat Albayrak döneminde göreve getirilen Muhammed Cahit Şirin, 1 yıl dolmadan geçen 15 Şubat’ta görevden alınmıştı.

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Dinçer, yüksek lisansını İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü ile Marmara Üniversitesi (MÜ) Ekonometri Bölümü’nde yaptı. Dinçer, doktorasını da MÜ Ekonometri Bölümü’nde gerçekleştirdi.

Dinçer, 2019’dan bu yana TÜİK’teki 5. başkan oldu. AKP döneminde ise göreve gelen 8. başkan. 2002’de hükümet olan AKP iktidarında bugüne kadar TÜİK Başkanlığı yapan isimler şöyle:

Ömer Demir (Şubat 2003-Mart 2008), Ömer Toprak (Mart 2008-Eylül 2011), Birol Aydemir (Eylül 2011-Şubat 2016), Mehmet Aktaş (Şubat 2016-Nisan 2019), Yinal Yağan (Nisan 2019-22 Mayıs 2020), Muhammed Cahit Şirin (Mayıs 2020-15 Şubat 2021), Ahmet Kürşad Dosdoğru (15 Şubat- 2 Mart).