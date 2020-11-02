Türkiye İzmir için tek yürek

02 Kasım 2020 Pazartesi, 19:13

Türkiye’nin birçok kentinden belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerinden kampanyaya destek geldi. Gönüllü ekipler de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda sahada kesintisiz çalışıyor.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gönüllü olarak çalışan tüm ekiplere teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi görüşü ne olursa olsun İzmir için tek yürek olan tüm kurum ve kuruluşların verdiği destek için minnettar olduğunu söyledi. Soyer, “Depremzede yurttaşlarımız için Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte çalışan tüm gönüllüler ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen destekler bize şu zor günlerde umut veriyor” dedi.

"GURURLUYUZ"

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki gönüllü gençler ise böyle bir dayanışmanın parçası olmaktan mutlu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllü projelerinde görev alan Murat Gülyaz “Depremden hemen sonra Manavkuyu’daki enkaz alanında çadır kurulumunda çalıştık. Şimdi de gelen yardım malzemelerini alıyoruz, onları kategorilerine göre ayırıyoruz, gönüllüleri organize ediyoruz. Çok güzel bir gönüllü dayanışması var. Karınca misali çalışsak da yorulmuyoruz. Dört bir yandan destek geliyor. İzmir’in acısını paylaştıkları için tüm Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum. Bir çocuk oyuncağını getirerek deprem mağduru bir çocuğa vermemizi istedi. Gözyaşlarımı tut amadım” şeklinde konuştu.

Gönüllülerden Ezgi Aktaş ise “Çok büyük bir acı yaşandık. Ancak burada hem gelen destekleri hem de sürekli artan gönüllüleri görüyoruz. İnsanlar her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp yardım malzemeleri gönderiyorlar. Burada olmaktan çok mutluyum ve gururluyum” dedi.

“İZMİR ÖRNEK BİR DAYANIŞMAYA İMZA ATIYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Müdürü Zeki Kapı, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda yine örnek bir dayanışma ortamına tanık olduklarını vurgulayarak “Deprem mağdurlarının ihtiyacı olabilecek malzemeleri İzmirli yurttaşların desteğiyle topluyoruz. Daha şimdiden bini aşkın yurttaşımız dayanışmaya katıldı. Battaniye, giyim, gıda, hijyen malzemeleri geliyor. Gelen yardımların toplanması, depolanması ve kategorize edilmesi konusunda da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllü gençleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gönülleri, İzmirli yurttaşlar canla başla çalışıyor. Her geçen dakika hem gelen yardımlar hem de gönüllü sayısı artıyor. İzmir yine Türkiye’ye örnek bir dayanışmaya imza atıyor” dedi.

Depremzedelere gönderilen malzemeler lojistik merkezi olarak kullanılan Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’nda toplanıyor. Tır ve kamyonlarla gelen daha büyük ölçekli destekler ise Fuar İzmir’e ve Kültürpark’taki hollere yönlendiriliyor.