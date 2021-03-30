Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: ‘Erdoğan, İstanbul sözleşmesini kaldırarak ABD’ye mesaj verdi’

30 Mart 2021 Salı, 19:19

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımladığı karar ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasına tepkiler sürüyor. Türk kadın hakları savunucusu, aktivist, organizatör ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, gazetemize dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Cumhurbaşkanı, sözleşmeyi fesh ederek bizlere dört mesaj verdi” diyen Canan Güllü, “İlk mesajı Amerika’ya verdi. Bu Amerika’ya demektir ki, ‘beni koru yoksa ben bir imza atarım NATO’dan çıkarım’ dedi. ABD Başkanı Joe Biden’nın aramamasına karşılık Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesini fesh etti ve kendini koruma odaklı geri çekti. İkincisi ise Rusya’ya, ‘bak ben ABD ile arama mesafe koyuyorum, seninle durumumuz ne olur, benimle var mısın’ diye sordu. Ayrıca Cumhurbaşkanı, Rusya’ya parlamentonun imzaladığı metni ‘tek başıma kaldırdım’ diyerek de güç gösterisi yaptı. Üçüncüsü de bu ülkenin geneline ‘haddinizi bilin, bir gece de her şeyinizi yok ederim’ dedi. Dördüncüsü, Cumhurbaşkanı kadınlar üzerinden Avrupa Birliğine ‘eğer siz beni Avrupa Birliğine almazsanız bir gece de bu ülkeyi yakarım, siz de bizimle beraber gidersiniz’ diye mesaj verdi. Sen sarı öküzü verdiğin sürece birileri taleplerde bulunur. Onların ağızlarına iki şaplak vurmadığın sürece talepler gelmeye devam edecek. İç siyaseti dış siyasete entegre eden bir durum söz konusu. Cumhurbaşkanı 3 ya da 5 ay sonra bu kararından geri adım atacaktır” diyerek iddialar da bulundu.

“O NASIRI KÖKÜNDEN YOK ETMEYİ BİLİRİZ”

İstanbul Sözleşmesi’nin hala yürürlükte olduğunu kaydeden Güllü, “Cumhurbaşkanı, bu ülke de sesini çıkaran kesimin kadınlar olduğunu biliyor. Kadınlara, ‘siz benim için önemli değilsiniz, siz de ayağınızı denk alın’ dedi. Ancak Cumhurbaşkanı bir şeyi unutuyor. Biz nasırına basıldığın da sadece ses çıkaran kadınlar değiliz. Sen benim nasırıma bastın ancak ben o nasırın kökten nasıl yok edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir. Haftalar öncesinde de söylemiştim şimdi de altını çiziyorum. Sözleşmeye karşı ağzını açan herkesin hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.