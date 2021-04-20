Türkiye, Kılıçdaroğlu'na 11 bin 385 avro ödeyecek
AİHM Büyük Daire, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle mahkum olmasının “ifade özgürlüğünün ihlali” olduğuna karar verdi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde partisinin TBMM grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda dönemin başbakanı olan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle tazminata mahkum edilmesiyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10’uncu maddesinin ihlal edildiğine karar vermişti. Kararda, CHP Lideri’nin bu konuşmaları parlamento çatısı altında yaptığı, her birey için değerli ifade özgürlüğünün halk tarafından seçilmiş bir vekil için paha biçilmez olduğu belirtilmişti. Kararda, Kılıçdaroğlu’nu tazminata mahkum eden mahkemelerin, "sadece Başbakan’ın itibarını zedeleyen unsurları aradıkları" belirtilmiş, mahkum edilen konuşmalar için "kamuyu ilgilendiren bir konuyla ilgili tartışmalarda bireylerin siyasilere yönelik eleştirilerinin caydırıcı nitelikte olduğu” yorumu yapılmıştı.
AİHM, Kılıçdaroğlu’nun mahkum edilmesiyle, AİHS’nin ifade özgürlüğüyle ilgili maddesinin ihlaline hükmetmişti.
TAZMİNAT ÖDENECEK
Hükümet, bu karara itiraz etti. Ancak AİHM Büyük Daire, partisinin Meclis grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tazminata mahkum edilen Kılıçdaroğlu’nun yaptığı başvuru sonunda verilen “hak ihlali” kararını yerinde buldu. Büyük Daire, hükümetin, bu karara yaptığı itirazı reddetti. Böylece, Türkiye’nin mahkum olmasına yönelik AİHM kararı kesinleşmiş oldu. İtiraz yolu bittiği için Kılıçdaroğlu’nun “ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine” yönelik AİHM kararı kesinleşmiş oldu. Karara göre Türkiye, Kılıçdaroğlu’na 6 bin 385 avro maddi, 5 bin avro da manevi tazminat olmak üzere toplam 11 bin 385 avro ödeyecek. Kılıçdaroğlu’na yaptığı 1662 avroluk mahkeme masrafı da ödenecek.
Kılıçdaroğlu 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde partisinin Meclis grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda Deniz Feneri davasına değinerek, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ı sert ifadelerle eleştirmişti. Erdoğan’ın açtığı tazminat davaları sonunda, Kılıçdaroğlu, 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
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