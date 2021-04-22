Türkiye KKTC’ye 100 bin Covid-19 aşısı hibe edecek

22 Nisan 2021 Perşembe, 06:58

Karara göre, yapılan Milletlerarası Andlaşma’da “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı”nın yürürlüğe girmesine karar verildi. Andlaşmada, 100 bin doz Covid-19 aşısının Türk tarafı tarafından KKTC’ye hibe edileceği açıklandı.



