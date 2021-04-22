Türkiye KKTC’ye 100 bin Covid-19 aşısı hibe edecek
Yayımlanan 22 Nisan tarihli Resmî Gazete kararına göre Türkiye, KKTC’ye 100 bin doz korona virüs aşısı hibe edecek.
Karara göre, yapılan Milletlerarası Andlaşma’da “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı”nın yürürlüğe girmesine karar verildi. Andlaşmada, 100 bin doz Covid-19 aşısının Türk tarafı tarafından KKTC’ye hibe edileceği açıklandı.
Video Haberler
- Erdoğan'a 'ölüm' yanıtı verip gençlere seslendi
- Adana'da korkunç kaza: Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı
- En çok alkış Berat Albayrak'a yakın isme
- Ekrem İmamoğlu'nun dili böyle sürçtü
- Taksim'de zabıtadan seyyar satıcıya tokat
- Hindistan'da hastanede can pazarı: 22 ölü
- Nutuk’u; Soylu’ da okumadı, Cumhurbaşkanı da okumadı
- Polis müdahalesi sırasında bisikletli yurttaş isyan etti
- 1 kişi ölmüştü! Beşiktaş'taki kazada skandal görüntüler
- Evlilik teklifini reddeden kadını bıçaklayarak öldü
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da kapanma kararı
- Alman bankası tarih verdi, yeni döviz krizi kapıda!
- Yerli kripto para borsasında neler oluyor?
- Mehmet Ceyhan: Çok büyük bir hata yaptık
- Skandal 'Nutuk' kararında yeni gelişme
- Görevden alınan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama
- Rusya'dan kriz yaratacak TV yayını
- Kırmızı Oda dizisine yeni transfer
- Ceza yememek için ağlamıştı! O yurttaşa destek geldi
- Altay'dan, Süleyman Soylu'ya sert tepki