Türkiye KKTC’ye 100 bin Covid-19 aşısı hibe edecek

Yayımlanan 22 Nisan tarihli Resmî Gazete kararına göre Türkiye, KKTC’ye 100 bin doz korona virüs aşısı hibe edecek.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2021 Perşembe, 06:58
Türkiye KKTC’ye 100 bin Covid-19 aşısı hibe edecek
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Karara göre, yapılan Milletlerarası Andlaşma’da “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı”nın yürürlüğe girmesine karar verildi.  Andlaşmada, 100 bin doz Covid-19 aşısının Türk tarafı tarafından KKTC’ye hibe edileceği açıklandı.



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